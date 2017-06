Neue Suchfunktion von Net News Global wartet auf Nutzer In dieser Zeit, wo sich mehr und mehr Menschen der Verdacht aufdrängt, dass der US-Suchmaschinengigant Google eine meinungsmachende Agenda verfolgt, auf Suchanfragen zunehmend westliche Propaganda nach oben spült und systemkritische Informationen, wenn nicht ganz unterdrückt, dann nach unten gewichtet, möchten wir unseren Lesern die Suchfunktion von Net News Global ans Herz legen. In unseren bis ins Jahr 2004 zurückreichenden Archiven befinden sich gegenwärtig rund 400.000 von Hand zusammengetragene Einträge, und der ganz überwiegende Teil davon sind Links zu Nachrichten, die den Westblock und seinen Propaganda-Apparat kritisch sehen.



Die unscheinbare Suchbox oben in der linken Seitenleiste von Net News Global - beziehungsweise unten in der Fußzeile in der Mobilversion von Net News Global - lässt sich ganz einfach durch Eingabe eines Suchwortes wie etwa Tagesschau nutzen, bietet aber seit heute einige Extras, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Gibt es in einem Archiv viele Einträge zu einer Suchanfrage, erscheint unter den ersten Suchergebnissen ein Link, mit der sich alle Ergebnisse für ein Archiv oder Jahr seitenweise anzeigen lassen. So lassen sich dann beispielsweise die 88 Einträge bei Net News Global, die die Tagesschau im Jahr 2011 erwähnt haben. Ausgegeben werden die Einträge ohne weitere Einstellungen in der Reihenfolge, dass die Einträge, die die Suchfunktion für die Relevantesten hält, oben stehen. Über den kleinen Knopf mit der Uhr in der Kopfzeile lassen sich die Ergebnisse, etwa zu Tagesschau im Jahr 2011 aber auch nach Datum und Zeit sortieren, wodurch sich dann Einträge aus einem bestimmten Zeitraum leichter finden lassen. Zu jedem Suchergebnis lässt sich eine Detailseite anzeigen, wo es neben einigen weiteren Informationen und auch Links zu externen Archiven und Suchmöglichkeiten gibt, mit denen man an die Information vielleicht noch herankommen kann, auch wenn der ursprüngliche Link nicht mehr funktioniert. Im Frühjahr 2011, der damals arabischer Frühling genannt wurde, kann man dann beispielsweise einen Eintrag wie Enas in der Tagesschau finden, wo im Detail beschrieben wird, wie die Tagesschau Bildmaterial von der Beerdigung einer von israelischen Soldaten erschossenen palästinensischen Demonstrantin in Syrien gezielt zu einer Anti-Assad-Demonstration umgelogen hat, und weitere Einträge, etwa diesen hier, wo im Detail beschrieben wurde, wie die deutsche Tagesschau mit Fake News versucht hat, das Blutvergießen in Syrien anzuheizen.



Gibt man mehrere Worte in die Suche bei Net News Global ein, so findet man damit alle Einträge, die mindestens eines der Worte enthalten, wobei bei der Ausgabe der Suchergebnisse für jedes Archiv diejenigen Einträge höher gewichtet werden und damit höher stehen, die möglichst alle Worte der Suchanfrage enthalten. Gibt man also beispielsweise Tagesschau Syrien in die Suchbox von Net News Global ein, so findet man da alle Einträge, die entweder Tagesschau oder Syrien oder beide Worte enthalten, wobei die Suchfunktion versucht, die Einträge oben zu platzieren, die beide Worte enthalten, wenn nicht durch den Knopf mit der Uhr bestimmt wurde, dass die Suchausgabe nach Datum geordnet wird. Möchte man nur Suchergebnisse, die alle Worte enthalten, also z.B. Tagesschau und Syrien, kann man vor das Wort oder die Worte, die vorkommen müssen, ein Pluszeichen (+) als Operator setzen. Mit einer Suche nach +Tagesschau +Syrien findet man also nur Einträge, die sowohl Tagesschau als auch Syrien enthalten, wobei bei der Verwendung von Operatoren immer nach Datum sortiert wird. Sucht man hingegen mit dem Minuszeichen (-), also z.B. nach Tagesschau -Syrien, findet man alle Einträge bei Net News Global, die das Wort Tagesschau, aber nicht das Wort Syrien enthalten. Ein Stern (*) kann als Operator verwendet werden, um Worte zu finden, die Wortteile entahlten. Eine Suche nach +Syrien +terror* findet beispielsweise alle Einträge, die das Wort Syrien und mindestens ein Wort enthalten, das Terror ist oder mit Terror anfängt, wie etwa Terroristen, Terrorismus oder Terroranschlag. Groß- und Kleinschreibung ist der Suchfunktion übrigens egal.



Um nach einer Wortfolge zu suchen, lassen sich Anführungszeichen (") verwenden. Während eine Suche nach Donald Trump auch Einträge ausgibt, die Donald, aber nicht Trump, enthalten, also etwa Einträge, wo Donald Rumsfeld vorkommt, findet man mit einer Suche nach "Donald Trump" nur Einträge, wo die Wörter Donald und Trump aufeinander folgen, womit man etwa im Archiv 2015 leicht einen Eintrag zur russischen Pravda vom finden kann, die schon im Januar 2015 korrekt vorhergesagt hat, dass Donald Trump wahrscheinlich der nächste US-Präsident werden würde. Des Weiteren lassen sich einfache Klammern () verwenden, um Suchteile zu gruppieren. Mit einer Suche nach +(Libyen Libya Gaddafi) +Viagra findet man beispielsweise alle Einträge, die mindestens eines der drei Worte Libyen, Libya oder Gaddafi enthalten und zusätzlich das Wort Viagra, womit man ebenso wie bei einer Suche nach +(Libya Gaddafi) +"African mercenaries" eine besonders brutale Lügengeschichte des Propaganda-Apparates vom West-GCC-Block findet.



Das wäre es dann, was die Details der neuen Suchfunktion angeht. Damit sollten eigentlich genug Möglichkeiten da sein, um mit der Suche bei Net News Global an so ziemlich alles, was in den Archiven von Net News Global schlummert, sinnvoll heranzukommen. Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass von der Suche Worte, die kürzer als drei Zeichen sind, ignoriert werden und nur ein aus drei Zeichen bestehendes Wort von der Suche berücksichtigt wird. Die Dreizeichensuche von Net News Global ist zwar eine technische Krücke, aber immerhin wird damit bei einer Suche nach +Gaddafi +UNO doch prompt ein Eintrag zu Muammar Al Gaddafis immer wieder sehenswerter Rede vor der UNO gefunden.



So, und nun viel Spaß mit der neuen Suchfunktion von Net News Global.









Sie wollen Ihre Artikel / Videos / Reportagen über Net News Global weiterverbreiten? Nutzen Sie unseren Postkasten You want to spread your news, videos or articles? Submit them